На Украине впервые применили винтовку "Сумрак"

Оружие было разработано в частной лаборатории Lobaev Arms в 2012 году. Оно подходит только для особых миссий.

ВС РФ впервые применили разработанную в России винтовку СВЛК-14С "Сумрак" в ходе спецоперации на Украине. Оружие считается самым дальнобойным среди всех мировых представителей своего класса и, как правило, используется только для особых заданий. Подробности приводит телеканал "360".

Снайперская крупнокалиберная винтовка Лобаева была разработана в частной лаборатории Lobaev Arms в 2012 году. Её специальную версию использовали под Харьковом и Киевом, официальной информации об этом не поступало.

Отмечается, что в 2017 году из винтовки был произведён точный с расстояния 4210 м, что стало мировым рекордом. В 2019 году другой снайпер также установил с помощью оружия рекорд уже по ночной стрельбе, поразив бумажную мишень диаметром 50 см всеми пятью выстрелами на двухкилометровом расстоянии.

Несмотря на это, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист Алексей Борзенко подчеркнул, что винтовку на данный момент можно назвать довольно специфичной.

Когда дистанция, допустим, даже не 3-4 километра, а тысячу метров, уже используется расчеты даже кривизны Земли. Попасть в цель очень сложно. Сейчас у нас есть тульская винтовка 12-го калибра под патроны крупнокалиберного пулемета „Утес". Возникает вопрос, зачем нам „Сумрак", который невозможно пустить в массовое производство? Алексей Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист

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