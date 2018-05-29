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Ремонтник проведет 7,5 лет в колонии за убийство хозяйки квартиры на Студенческой улице
Сегодня, 16:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ремонтник проведет 7,5 лет в колонии за убийство хозяйки квартиры на Студенческой улице

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В ходе конфликта 23 ноября 2022 года подсудимый нанес 27-летней хозяйке квартиры не менее 10 ударов киянкой по голове, после чего стал душить руками и проволокой.

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Алмаза Ибраева, которого признали виновным в убийстве петербурженки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

Суд установил, что Ибраев делал ремонт в одной из квартир дома по Студенческой улице. В ходе конфликта 23 ноября 2022 года подсудимый нанес 27-летней хозяйке квартиры не менее 10 ударов киянкой по голове, после чего стал душить руками и проволокой. Пострадавшая умерла на месте происшествия. 

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Ибраева виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Piter.tv

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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