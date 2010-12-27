Виктор Файзулин покинет "Зенит" после матча 13 мая

Причина ухода Файзулина из "Зенита" – завершение контрактных обязательств.

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин уйдет из команды после окончания сезона. Об этом сообщают в пресс-службе футбольного клуба.

Причина ухода Файзулина из "Зенита" – завершение контрактных обязательств. Как сообщают в пресс-службе футбольного клуба, после окончания матча против "СКА-Хабаровска" полузащитник выйдет на стадион "Санкт-Петербург". Файзулин попрощается с болельщиками сине -бело-голубых. Напомним, что игра последнего тура чемпионата России "Зенит - "СКА- Хабаровск" состоится 13 мая.

Виктор Файзулин выступает за петербургский клуб с 2008 года. На счету полузащитника 229 игр и 26 голов. С сентября 2015 года Файзулин из-за травмы не играл в официальных матчах. В составе "Зенита" он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Фото: ФК "Зенит".