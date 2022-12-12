  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:35
151
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Виктор Бут вступил в ЛДПР

0 0

Он получил партийный билет из рук лидера объединения.

Освободившийся из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ЛДПР. Об этом сообщает "РИА Новости".

Во время слета, приуроченного к 33-летию партии, Бут получил партийный билет из рук лидера объединения Леонида Слуцкого. Он поприветствовал нового члена ЛДПР, а также выразил уверенность, что Бут займет в ней достойное место.

Напомним, Виктор Бут вернулся в Россию из США на прошлой неделе в обмен на баскетболистку Бриттни Грайнер. Он отбывал 25-летний срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Его арестовали в Таиланде в 2008 году.

Ранее мы сообщали, что самолет с россиянином Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве.

Видео: Telegram / Борис Спирин

Теги: виктор бут, лдпр, членство
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии