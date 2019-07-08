Видео: жители Селезнево отпраздновали 70-летие поселка

В субботу жители Селезнево отпраздновали 70-летие поселка. В честь этой знаменательной даты был организован праздничный концерт на котором выступили районные творческие коллективы, а также специально приглашенные гости из Санкт-Петербурга – шоу группа "Кураж ФМ".

Поздравить жителей на сцену поднялся глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин:

Сегодня разрешите мне от лица администрации и депутатов Выборгского района поздравить вас с юбилеем. Я хочу в этот день пожелать вам хорошего праздничного настроения. Желаю вам сегодня, в этот праздничный день, отвлечься от всех ваших забот и встретиться с родными и близкими. С праздником вас! С юбилеем!

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"