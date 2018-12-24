Видео: во Всеволожске сносят АЗС "ПТК"

Мобильный корреспондент Piter.TV показал последствия демонтажа заправки АЗС во Всеволожском районе.

В Ленинградской области продолжают закрываться крупные АЗС. Сегодня, 19 февраля, стало известно о демонтаже заправки ПТК на территории Всеволожского района. Первые сообщения об этом появились в местных социальных сетях. Канал PIter.TV отправил своего мобильного корреспондента во Всеволожск и убедился в том, что на заправочной станции происходят работы по демонтажу оборудования.

Еще днем крупный экскаватор был замечен на территории заправки у железнодорожного переезда на Колтушском шоссе, 183. Местные жители предположили, что АЗС полностью сносят. Однако в 18 часов вечера, когда на место ЧП прибыл наш гражданский корреспондент, основное здание станции было целым. При этом рядом стоял экскаватор, а на территории лежало демонтированное заправочное оборудование. Разглядеть детали не удалось из-за опустившихся на Всеволожск сумерек. Пока что нельзя понять - идет ли речь о полном закрытии заправки, или же ПТК планирует переоборудование объекта.

Видео: Piter.TV