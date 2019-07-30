Видео: выборжане отпраздновали День ВМФ России

В минувшее воскресенье в Выборге прошли мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России.

Торжественное открытие праздничного мероприятия прошло на Рыночной площади города.

Ветеранов флота, военных моряков, жителей и гостей Выборга поздравили с Днем ВМФ заместитель главы районной администрации Николай Шишкин, а также председатель совета ветеренов выборгского военно-морского гарнизона, капитан второго ранга Владислав Бабенко.

Сегодняшнее поколение военных моряков, в числе которых и наши земляки, с честью и достоинством несет службу, сохраняя и преумножая лучшие традиции российского Военно-морского флота. Сотни молодых парней, уроженцев Выборгского района, прошли суровую службу на Северном, Балтийском, Тихоокеанском и Черноморском флотах, а также на Каспийской флотилии. Военные моряки были и остаются нашей гордостью и символом Выборга. Выражаем им слова благодарности за верность долгу, самоотверженность, преданность России – великой морской державе, особая признательность - ветеранам ВМФ за доблестное и беззаветное служение Родине.

сказал Николай Шишкин