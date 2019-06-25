Видео: в центре Выборга столкнулись легковушка и "Харлей"

В результате аварии коричневый "Харлея" получил незначительные повреждения, в передней части мотоцикла отвалился один из элементов декора. Легковая машина практически не пострадала.

Сегодня, 25 июня, в Выборге на Рыночной площади произошло столкновение легковушки и "Харлея". В результате аварии в центре города образовался затор. Корреспондент Piter.TV снял видео с места событий.

Транспортные средства получили мелкие повреждения. Несмотря на то, что авария незначительная, она приковала к себе внимание финских байкеров. В результате аварии коричневый "Харлея" получил незначительные повреждения, в передней части мотоцикла отвалился один из элементов декора. Легковая машина практически не пострадала.

Кто является виновником аварии пока неизвестно. Однако наш корреспондент отметил, что мотоциклист явно требует присутствия сотрудников ГИБДД.

Видео: Piter.TV