Видео: в центре Петербурге автомобиль врезался в пешеходов

Автомобиль сбил четырех пешеходов на тротуаре Невского проспекта‍

В Сети появилось видео, снятое камерой наблюдения, которая выходит на Невский проспект. В объектив попала страшная ночная авария: в самом центре города легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов. Пострадали в аварии четыре человека, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

Подробности ночной аварии на Невском рассказали свидетели происшествия. По словам подписчиков сообщества spb_today, ДТП произошло около часу ночи. Автомобиль ехал на небольшой скорости на красный сигнал светофора в своей полосе, затем пересек сплошную и по дуге двинулся к тротуару, к автобусной остановке у Казанского собора. Столкновение произошло уже на тротуаре.

Очевидцы рассказали, что немедленно вспомнили происшествия с автомобилями в разных точках мира, произошедших за последний год (последняя такая трагедия – в Барселоне) и очень испугались. Позднее стало известно, что водитель, который был за рулем, был бод воздействием сильнодействующих наркотиков.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: spb_today