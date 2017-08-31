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Видео: в центре Петербурге автомобиль врезался в пешеходов

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Автомобиль сбил четырех пешеходов на тротуаре Невского проспекта‍

В Сети появилось видео, снятое камерой наблюдения, которая выходит на Невский проспект. В объектив попала страшная ночная авария: в самом центре города легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов. Пострадали в аварии четыре человека, состояние четырех из них оценивается как тяжелое. 

Подробности ночной аварии на Невском рассказали свидетели происшествия. По словам подписчиков сообщества spb_today, ДТП произошло около часу ночи. Автомобиль ехал на небольшой скорости на красный сигнал светофора в своей полосе, затем пересек сплошную и по дуге двинулся к тротуару, к автобусной остановке у Казанского собора. Столкновение произошло уже на тротуаре. 

Очевидцы рассказали, что немедленно вспомнили происшествия с автомобилями в разных точках мира, произошедших за последний год (последняя такая трагедия – в Барселоне) и очень испугались. Позднее стало известно, что водитель, который был за рулем, был бод воздействием сильнодействующих наркотиков. 

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. 

Видео: spb_today

 

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Теги: авария , авария на невском , автомобиль врезался в толпу , дтп , невский проспект , петербург
Категории: Новости СПб ДТП

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