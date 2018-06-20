Видео: в Выборге состоялся семинар по промышленной экологии

В рамках мероприятия обсуждался вопрос применения требований законодательства в области экологии и природопользования в 2019-2020 гг.

Сегодня в Большом зале здания Совета депутатов состоялся семинар по промышленной экологии для предприятий и организаций Выборгского района.

В рамках мероприятия обсуждался широкий спектр вопросов, касаемых экологии и природопользования на предприятиях, но основной темой семинара стал вопрос применения требований законодательства в 2019-2020 гг.

На мероприятии присутствовали руководители, ответственные за вопросы экологического менеджмента на предприятиях района, и представители местной администрации. Со вступительным словом к спикерам и участникам семинара обратился заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько.

Сегодня в рамках семинара будет освещен широкий круг вопросов, связанных с соблюдением нормативно-правовых актов в области экологии. Желаю всем хорошего настроения и продуктивной работы! Заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько

Организатором семинара выступила Группа компаний "Экологический центр" специализирующаяся на природоохранном проектировании и разработках экологических программ в Российской Федерации. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Ленинградской области.

Видео, фото: Piter.TV