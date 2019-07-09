Видео: в Выборге прошел прием граждан по вопросам о водоснабжении-водоотведении

Основной темой дня стали вопросы о несанкционированных подключениях, штрафах.

В Выборге прошел прием граждан по вопросам о водоснабжении - водоотведении. На вопросы выборжан отвечал генеральный директор ГУП "Леноблводоканал" Сергей Морозов. Участниками мероприятия стали также представители администрации Выборгского района.

Основной темой дня стали вопросы о несанкционированных подключениях, штрафах.

В таких крупных районах, как Волховский и Выборгский поступает много обращений от жителей, поэтому было принято решение организовать прием непосредственно на территории. отметил Сергей Морозов

По обращениям, которые касались урегулирования спорных моментов по подключениям частного сектора в садоводствах приняты решения, даны рекомендации. Жители поселка Гвардейское, проживающие в частном фонде, сообщили о незаконной врезке к трубе, в результате которой собственник имеет возможность перекрывать поставку воды в дом. По данному обращению уже сегодня специалисты РПУ выехали на место, где после оценки сложности ситуации будут приняты меры по восстановлению работоспособности объекта.

С инициативой по улучшению качества питьевой воды обратились представители п. Рябово. Представитель ТСЖ "Резервная 1" обратилась с вопросом о перерасчете задолженности ТСЖ, ошибочно возникшей при переходе жителей дома на прямые договора с Предприятием. Рассматривался также вопрос о цветности воды. Зачастую причины подобных проблем - во внутренних сетях МКД. Однако после жалобы жительницы гендиректор Леноблводоканала поручил организовать выездное совещание с участием управляющей компании, представителем Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области и жителями многоквартирного дома.

Жительница п. Советский выразила пожелание по организации оперативного обращения с Леноблводоканалом. Отмечено, что по всему Выборгскому району организована работа диспетчерской службы по приему обращений граждан в г. Выборге в круглосуточном режиме - 8-813-78-2-25-81.

Единая диспетчерская служба принимает обращения граждан по всем районным производственным управлениям ГУП "Леноблводоканал". Телефон единой диспетчерской службы: 409-00-01.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО