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Видео: в Выборге прошел VI фестиваль женского спорта "Леди совершенство"

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В этом году участницами фестиваля стали 13 команд, в составе которых —  девушки-спортсменки из Ленинградской области. Выборг стал местом проведения соревнований уже в 6 раз.

В прошедшие выходные, 6 и 7 апреля, в Выборге прошел традиционный фестиваль женского спорта "Леди совершенство". В битве за звание самой спортивной представительницы Ленинградской области приняли участие девушки из Выборгского, КиришскогоСланцевскогоТосненскогоКингисеппского, Всеволожского районов и Соснового Бора. 

Фестиваль организован областным комитетом спорта, администрацией МО "Выборгский район" ЛО, районной федерацией женского спорта, физкультурно-спортивным центром "Фаворит". 

Отметим, что спортивный конкурс проводится в Выборге уже в шестой раз. В этом году в фестивале приняли участие 13 команд, в составе которых —  девушки-спортсменки из Ленинградской области. 

По итогам фестиваля звание "Леди совершенство" получили: Бобровицкая Анастасия – команда "Максимум" из Выборгского района, Полищук Виталия – команда "Первомаечка" Первомайское СП, Соколова Нина - Кингисеппский МР.

Ранее в Piter.TV:  В Выборге выбрали самую спортивную девушку в Ленобласти

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Категории: Картина дня, Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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