В Выборге выбрали самую спортивную девушку в Ленобласти

В соревнованиях за звание самой красивой и спортивной леди Ленинградской области поборолись 13 команд девушек из Выборгского, а также других районов Ленинградской области.

В минувшие выходные, с 6-ого по 7-ое апреля, в Выборге состоялся фестиваль женского спорта "Леди совершенство". Участницами фестиваля стали спортсменки из Выборгского, Киришского, Сланцевского, Тосненского, Кингисеппского, Всеволожского районов и Соснового Бора, в общей сложности, 13 команд.

Фестиваль организован областным комитетом спорта, администрацией МО "Выборгский район" ЛО, районной федерацией женского спорта, физкультурно-спортивным центром "Фаворит". Он проходит в Выборге уже в шестой раз.

Впервые за все время проведения фестиваля его участницами стала команда девушек из Сланцевского района. Местом проведения фестиваля был выбран спорткомплекс МАУ "СЗК "Фаворит", оснащенный бассейном.

Соревнования проходили по средующим дисциплинам: дартс, плавание, волейбол, комбинированная эстафета, настольный теннис.

По итогам фестиваля звание "Леди совершенство" получили: Бобровицкая Анастасия – команда "Максимум" из Выборгского района, Полищук Виталия – команда "Первомаечка" Первомайское СП, Соколова Нина - Кингисеппский МР.

Фото: 3niti.ru, vk.com/vyborgtv