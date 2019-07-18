Видео: в Выборге продолжается прием заявлений в 1 класс

На сегодняшний день в первый класс уже зачислено 1640 детей. По прогнозу комитета образования число первоклашек к началу сентября вырастет почти до двух тысяч.

С 1 июля стартовал третий этап записи детей в первый класс. В это время заявления подают те родители, чьи дети не проживают на закрепленных за определенными школами территориях. Здесь одним из критериев приема является наличие в указанных образовательных организациях свободных мест, которых, к сожалению, в выборгских школах не так уж и много.

По итогам первого этапа можно сказать следующее: с помощью электронной системы в Выборгском районе было подано порядка 1400 заявлений от родителей будущих первоклассников. Еще порядка 250 человек будут переведены из дошкольных отделений. В комиссию по спорным вопросам поступило более 300 заявлений от родителей. Это те, кто получили отказы в зачислении по территории. Решением конфликтной комиссии было принято решение, во-первых, увеличить количество мест в образовательных организациях, во-вторых – открыть два дополнительных класса. Один класс на базе 37 школы, другой – на базе школы № 12. Но тем не менее, даже эти меры не позволили принять всех детей. В этой ситуации вопрос решался индивидуально. Предлагались различные варианты на выбор. Сейчас решается целесообразность открытия класса для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также открытие еще одного дополнительного класса на базе школы № 6. Хазипова Светлана, заместитель председателя Комитета образования

Второй этап зачисления детей в 1 класс продлиться до 5 сентября. На данный момент уже зачислено 1640 детей, но по прогнозу комитета образования эта цифра вырастет до 1800.

Фото, видео: Piter.TV