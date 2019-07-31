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Видео: в Выборге продолжается прием граждан по вопросам "мусорной реформы"

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Представитель регоператора по обращению с ТКО Ольга Артамонова рассказала с какими вопросами на прием приходят жители Выборга, а также объяснила куда можно обращаться при возникновении этих вопросов.

Все к нам обратились порядка 70 человек. Это и физические, и юридические лица. Люди чаще всего обращались по вопросам перерасчета оплаты. На все вопросы мы ответили. Юридическим лицам мы помогли передать договоры. Я считаю что эти встречи были эффективными. Хочу выразить огромную благодарность районной администрации, в частности, ее главе Геннадию Орлову. Помимо приемов граждан, у нас также работает горячая линия. Мы всегда готовы ответить на вопросы.

Ольга Артамонова, представитель регионального оператора по вывозу ТКО

Напоминаем, представители регоператора ведут прием по средам, представители ЕИРЦ Ленобласти – по четвергам. В остальные дни содействие гражданам оказывают специалисты администрации Выборгского района.

Фото, видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости ленинградской области
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области,

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