Видео: в Выборге продолжается прием граждан по вопросам "мусорной реформы"

Все к нам обратились порядка 70 человек. Это и физические, и юридические лица. Люди чаще всего обращались по вопросам перерасчета оплаты. На все вопросы мы ответили. Юридическим лицам мы помогли передать договоры. Я считаю что эти встречи были эффективными. Хочу выразить огромную благодарность районной администрации, в частности, ее главе Геннадию Орлову. Помимо приемов граждан, у нас также работает горячая линия. Мы всегда готовы ответить на вопросы.

Ольга Артамонова, представитель регионального оператора по вывозу ТКО