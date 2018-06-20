Видео: в Рощино презентовали проект новой ледовой арены

Спорткомплекс будет располагаться возле стадиона «Рощино-арена», построенного к Чемпионату мира по футболу.

Сегодня в поселке Рощино прошла официальная презентация проекта новой ледовой арены. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в торжественном мероприятии.

Поселок Рощино оказался счастливым для тренировавшейся здесь во время Чемпионата мира по футболу сборной Хорватии, и мы решили рядом со стадионом построить и ледовый дворец. Уверен, что на объединенной спортивной площадке будут воспитываться будущие чемпионы и в футболе, и в хоккее. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

По объекту уже подготовлена проектно-сметная документация, которая на следующей неделе отправится в экспертизу. Получить разрешение на строительство объекта и обеспечить проведение конкурсных процедур планируется до конца июня 2019 года.

Ледовая арена представляет собой одноэтажный корпус, в составе которого будут расположена вестибюльная группа с гардеробом и прокатом коньков, зал ледовой арены с хоккейным полем 56*26 метров, 4 раздевалки, 2 тренерские, медицинский кабинет, зал хореографической подготовки.

Строительство объекта предполагается в 2 этапа. Срок выполнения работ по первому этапу составляет 18 месяцев. За это время появится сама ледовая арена, а также значительно увеличится количество мест на трибунах существующего стадиона. На втором этапе (6 месяцев) строителям необходимо будет заменить натуральное покрытие спортивного газона футбольного поля на искусственное с устройством жидкостного подогрева и оборудовать зону пляжных видов спорта.

Презентацию посетили глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, глава МО "Рощинское ГП" Валерий Савинов.

Фото, видео: Piter.TV