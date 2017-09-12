Видео: в Китае появился двигатель, работающий без топлива

В сети появилось видео новейшей разработки китайских ученых. Им удалось изобрести двигатель, который работает без топлива.

В сеть проникло видео ноу-хау из Китая. Ученые разработали так называемый вечный двигатель EmDrive, который работает без топлива.



На видео представлен процесс работы двигателя. Как сообщает "Политэксперт", устройство сделано из магнетрона, оно способно генерировать микроволны, и накапливающего энергию от их колебаний резонатора. Ученым добились вырабатывания постоянной тяги без использования топлива и формирования направленного пучка излучений.



По некоторым данным, новинка поможет человечеству добраться до границ Солнечной системы буквально за несколько месяцев. По словам китайских разработчиков, они планируют испытать двигатель в космосе. В 2016 году проводились тестовые испытания его прототипа на борту космической станции Tiangong-2, однако их результаты засекречены.



Видео: YouTube/tokamac





