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Видео: «Сказку о колдовском соблазне» показали детям, отдыхающим в Рощинском лагере

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Показ спектакля прошел в ходе акции "Область без наркотиков"

Детям, отдыхающим в Рощинском оздоровительном лагере имени Ю.А. Гагарина, показали "Сказку о колдовском соблазне". 

Показ постановки прошел в рамках акции "Область без наркотиков". На примере героев театральной постановки детям объяснили, как важно вести здоровый образ жизни и принимать правильные решения.

 

В этом формате, в формате драматического спектакля, заложены очень серьезные идеи которые, я надеюсь, дети поняли и сделают правильный выбор, когда в их жизни возникнет ситуация выбора.

Ольга Цветкова, директор АНО "Открытый мир"

Авторский спектакль "Сказка о колдовском соблазне" - это экспериментальный проект АНО "Открытый мир". Цель проекта – пропаганда здорового образа жизни и создание у несовершеннолетних негативного отношения к наркотикам и алкоголю . 

Спектакль понравился. Дети были довольны. Мы считаем что эту очень сложную тему, данный коллектив показал очень хорошо. Наиболее удачный момент в спектакле, я считаю, — это обращение к детям. Ребята стали участниками спектакля. Они вынимали из корзинки высказывания, пословицы и поговорки, которые действительно говорили о том, как нужно жить.

Елена Васильева, методист детских оздоровительных лагерей

"Сказка о колдовском соблазне" уже показана на территории десяти районов Ленобласти.

Фото, видео: Piter.TV

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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