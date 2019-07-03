Видео: «Сказку о колдовском соблазне» показали детям, отдыхающим в Рощинском лагере

Показ спектакля прошел в ходе акции "Область без наркотиков"

Детям, отдыхающим в Рощинском оздоровительном лагере имени Ю.А. Гагарина, показали "Сказку о колдовском соблазне".

Показ постановки прошел в рамках акции "Область без наркотиков". На примере героев театральной постановки детям объяснили, как важно вести здоровый образ жизни и принимать правильные решения.

В этом формате, в формате драматического спектакля, заложены очень серьезные идеи которые, я надеюсь, дети поняли и сделают правильный выбор, когда в их жизни возникнет ситуация выбора. Ольга Цветкова, директор АНО "Открытый мир"

Авторский спектакль "Сказка о колдовском соблазне" - это экспериментальный проект АНО "Открытый мир". Цель проекта – пропаганда здорового образа жизни и создание у несовершеннолетних негативного отношения к наркотикам и алкоголю .

Спектакль понравился. Дети были довольны. Мы считаем что эту очень сложную тему, данный коллектив показал очень хорошо. Наиболее удачный момент в спектакле, я считаю, — это обращение к детям. Ребята стали участниками спектакля. Они вынимали из корзинки высказывания, пословицы и поговорки, которые действительно говорили о том, как нужно жить. Елена Васильева, методист детских оздоровительных лагерей

"Сказка о колдовском соблазне" уже показана на территории десяти районов Ленобласти.

Фото, видео: Piter.TV