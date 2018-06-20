Видео: совет директоров производственной сферы обсудил работу с гражданами предпенсионного возраста

Обсуждение состоялось в рамках очередного заседания совета.

Сегодня состоялось очередное заседание совета директоров производственной сферы. Главной темой встречи стал вопрос работы с гражданами предпенсионного возраста.

В связи с изменением пенсионного законодательства, количество пенсионеров в Выборгском районе уменьшается, но при этом увеличивается число людей предпенсионного возраста. Как правило, трудоспособных людей этой возрастной категории работодатели не жалуют.

В рамках заседания члены совета рассмотрели варианты помощи такой категории граждан.

Так, для людей предпенсионного возраста существуют программы обучения и переобучения согласно Федеральной программе. На эти цели в 2019 году выделено порядка 20 миллионов рублей. Благодаря такой возможности, люди смогут выучиться востребованным на рынке труда профессиям. Также проводятся ярмарки вакансий, в которых принимают участие работодатели, готовые сотрудничать с данной категорией граждан.

Видео: Piter.TV