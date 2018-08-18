Видео: праздничный салют на День города в Выборге

Праздничный салют задержался, но принес выборжанам много положительных эмоций.

В День города салют, который изначально был запланирован на 22 часа, задержался на целых 20 минут. Это было связано с тем, что выступление группы "Градусы", закрывавшей праздник также задержалось.

По словам горожан, которые обсуждали салют на городских улицах, огненное шоу, которое они смотрели на День Ленинградской области даже наполовину не было таким эффектным и впечатляющим, как тот салют, которым отметили завершение Дня города.

Впрочем, сравнить вы можете и сами, посмотрев наше видео с салюта, который прошел в день областного праздника.

Видео: группа "Интересный Выборг" для Piter.TV