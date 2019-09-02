Видео: поселок Советский отметил свой 75 юбилей

Советский отметил свой 75-й День поселка. В отличие от других, этот населенный пункт ведет свой отсчет не с факта физического основания, а с 1944 года. Таким образом поселок хранит память о Выборгской фронтовой наступательной операции. Именно в 1944 году поселок вновь и окончательно стал частью Выборгского района, в составе СССР.

Официальная часть мероприятия прошла на главной площади поселка. На праздничном концерте выступили представители местных творческих коллективов. Поздравить жителей поселка собрались также творческие коллективы из населенных пунктов расположенных неподалеку.

Для гостей праздника самого младшего возраста были организованы батуты и викторины, в которых они могли поучаствовать и получить множество приятных эмоций.

Видео: Piter.TV