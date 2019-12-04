Видео: подросток закидал снегом Вечный огонь на Марсовом поле

Об инциденте стало известно 4 декабря.

Хулиган, который закидал Вечный огонь на Марсовом поле снегом, попал на камеры видеонаблюдения.

Участником инцидента оказался подросток. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Из-за действий петербуржца горение пришлось восстанавливать. В пресс-службе компании "ПетербургГаз" сообщили, что огонь удалось вернуть оперативно, однако, по информации 78.ru, пламя не было несколько часов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Сизова загорелся салон автобуса и моторный отсек.

Видео: 78.ru