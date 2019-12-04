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Видео: подросток закидал снегом Вечный огонь на Марсовом поле

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Об инциденте стало известно 4 декабря.

Хулиган, который закидал Вечный огонь на Марсовом поле снегом, попал на камеры видеонаблюдения. 

Участником инцидента оказался подросток. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Из-за действий петербуржца горение пришлось восстанавливать. В пресс-службе компании "ПетербургГаз" сообщили, что огонь удалось вернуть оперативно, однако, по информации 78.ru, пламя не было несколько часов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Сизова загорелся салон автобуса и моторный отсек. 

Видео: 78.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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