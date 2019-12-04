На улице Сизова загорелся салон автобуса и моторный отсек

Пассажиров в нем не было, огонь оперативно потушили.

Вечером 4 декабря в Приморском районе загорелся служебный автобус, в транспортном средстве не было пассажиров. Спасатели за 4 минуты ликвидировали открытое горение, сообщила пресс-служа ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел на проспекте Сизова, 20. Сообщение о пожаре поступило в 19:20. По информации пресс-службы, на дороге загорелся моторный отсек и салон автобуса, пламя охватило территорию площадью 5 квадратных метров.

Сотрудники МЧС прибыли на место в 19:29 и уже в 19:33 ликвидировали открытое горение.

Автобус принадлежит АО "УЮТ" и занимается развозкой сотрудников.

Видео: Piter.TV