Видео: в трех районах Петербургах срочно ремонтируют трубопровод

В Петербурге из-за перепадов температур "Теплосеть" приступила к ремонту трубопровода.

В Центральном, Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга проводятся внеплановые работы на трубопроводах. "Теплосеть" выискивает и устраняет слабые места у труб с горячей водой во избежание прорывов. Поводом для таких работ стали резкие перепады суточной температуры.

Канал Piter.TV снял видео ремонтных работ на Новгородской улице. Здесь, у дома № 3, рабочие раскопали землю и укрепляют систему трубопровода. Ранее над асфальтом в этом районе был замечен горячий пар, сигнализирующий об имеющейся утечке. "Теплосеть" решила использовать превентивные меры во избежание более мощных коммунальных ЧП. Как сообщает "Фонтанка", подобные работы ведутся на Дачном проспекте и Троицком проспекте.

Из-за профилактических работ около 300 жилых домов могут испытывать перебои с теплом в батареях. Все работы в трех районах города должны завершиться в течение суток.

Видео: Piter.TV