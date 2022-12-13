Следком разберется в частых отключениях света в Адмиралтейском районе

По словам горожан, обращения в органы местного самоуправления не помогают.

Жители Адмиралтейского района жалуются на участившиеся случаи отключения света и отопления в домах. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и подготовить доклад о проблеме. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные жители рассказали, что из-за низких температур в квартирах и подъездах разрушается внутренняя отделка. С проблемой жильцы сталкиваются систематически.

По словам горожан, обращения в органы местного самоуправления не помогают. Жители не понимают, почему суммы в квитанциях растут, а качество услуг падает.

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