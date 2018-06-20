Видео: молодой человек заговорил голосом синтезатора речи

На своем YouTube-канале автор ролика рассказал, как он освоил эту технику.

В сети появился новый вирусный ролик, на котором молодой человек говорит голосом синтезатора речи. Видео опубликовано на YouTube.

Пользователь под ником Алекс (Alex) научился говорить, как Daniel — синтезатор речи, который часто используют пользователи интернета. На своем YouTube-канале автор ролика рассказал, как он освоил эту технику.

По словам Алекса, секрет успеха кроется в пяти шагах. Во-первых, надо попытаться изменить звучание голоса, создавая резонанс глубже, чем обычно. Кроме того, надо тренироваться на одной и той же мелодии, все время повышая и понижая голос. Также можно резко повысить и так же резко понизить тон тут и там. В-четвертых, надо пропевать почти все концовки фраз. И в завершении необходимо слушать и копировать голос определенного бота, которому вы хотите подражать.

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Видео: YouTube / Alex