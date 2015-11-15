Видео: москвичи весь день стояли в очереди за Iphone X

В пятницу, 3 ноября стартуют продажи нового Iphone X. Люди встали в очередь за новым гаджетом еще в ночь на 2 ноября.

В пятницу, 3 ноября в 8.00 стартуют продажи нового Iphone X. За гаджетом очередь выстроилась уже в ночь на 2 ноября.



Торговая точка, куда завезли новенький гаджет, находится на Тверской улице. Днем очередь достигала более 500 человек.



Стоимость нового Iphone начинается от 80 тысяч рублей.



В сети появилось видео, заснятое рядом с торговой точкой. На кадрах видно, как на улице толпятся люди. Под видеозаписью в Instagram автор ролика написала, что люди, желающие приобрести новинку, предлагают за 25000 рублей постоять в очереди за них. Хотя, возможно, это была лишь ирония.









Видео: Instagram/ elle_four_mom