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Вчера, 22:42
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TretyakovaS
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Видео: москвичи весь день стояли в очереди за Iphone X

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В пятницу, 3 ноября стартуют продажи нового Iphone X. Люди встали в очередь за новым гаджетом еще в ночь на 2 ноября.

В пятницу, 3 ноября в 8.00 стартуют продажи нового Iphone X. За гаджетом очередь выстроилась уже в ночь на 2 ноября.  

Торговая точка, куда завезли новенький гаджет, находится на Тверской улице. Днем очередь достигала более 500 человек.

Стоимость нового Iphone начинается от 80 тысяч рублей.

В сети появилось видео, заснятое рядом с торговой точкой. На кадрах видно, как на улице толпятся люди. Под видеозаписью в Instagram автор ролика написала, что люди, желающие приобрести новинку, предлагают за 25000 рублей постоять в очереди за них. Хотя, возможно, это была лишь ирония. 



Видео: Instagram/ elle_four_mom

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Категории: Новости России

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