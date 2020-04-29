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Видео: легковой автомобиль развернуло у съезда с Володарского моста

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Водителю удалось избежать серьезных последствий столкновения.

Вечером в Невском районе Петербурга водителю удалось избежать ДТП. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Легковой автомобиль попытался проскочить на съезде у Володарского моста, но задел другую машину. Это случилось на Ивановской улицы у дома №100. Машина поворачивала налево, когда в нее врезалось другое авто. Машину развернуло, но водитель успел справиться с управлением и избежать других участников ДТП.

Судя по всему, на участке не работает светофор: судя по кадрам, он постоянно мигает, а на повороте скапливается пробка. 

Ранее Piter.TV показал последствия жесткого ДТП на Софийской улице. 

Видео: Piter.TV

Теги: володарский мост, дтп, ивановская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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Аноним
Сегодня 22:29

На Ивановской улице НЕТ ста домов ! Исправьте ,пожалуйста. 

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