Видео: кто, как и почем вывозит мусор в Выборге?

На эти и другие вопросы местным жителям готовы ответить представители регионального оператора и Единого информационно-расчетного центра на открытом приеме в Выборге.

В Выборге продолжается прием граждан по вопросам изменения правил и норм обращения с твердыми коммунальными отходами. Приемные дни проходят дважды в неделю: по средам вопросы можно задать региональному оператору, по четвергам –сотрудникам Единого информационно-расчетного центра.

С 8 июля по 8 августа в приемной по адресу пр. Ленина, д. 2, проводится прием сотрудниками Единого информационно-расчетного центра, сотрудниками Управляющей компании по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также сотрудниками районной администрации. Это уже второй наш прием в Выборге и, соответственно, до 8 августа будет еще 2 приема. Так что, если у жителей есть какие-то вопросы, связанные с начислениями по квитанциям, пожалуйста приходите. Наши специалисты ответят на все вопросы. Максим Суомалайне, главный руководитель проектов АО "ЕИРЦ" ЛО

Чаще всего на приеме горожане интересуются начислениями за квадратные метры и оплатой в жилых и нежилых помещениях. В подобных случаях сотрудники ЕИРЦ рекомендуют приходить сразу же с подтверждающими документами.

Я прошу в этих случаях приносить подтверждающие документы, которые есть у собственников в территориальное управление ЕИРЦ по Выборгскому району, и мы все исправим в системе, все будет хорошо. Максим Суомалайне, главный руководитель проектов АО "ЕИРЦ" ЛО

Фото, видео: Piter.TV