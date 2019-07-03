Видео из космоса: Телескоп зафиксировал 5 летающих неопознанных объекта на фоне Луны

В сети опубликовано видео, которое снял телескоп, установленный в Шри-Ланке.

В сети опубликовано видео, на котором 5 темных объектов пролетают на фоне Луны и исчезают в темных глубинах космоса.

Автор видео сообщает, что данное видео было снято камерой в Шри-Ланке 24 июня 2019 года. На видео плотным строем пролетают сначала 3 объекта, затем еще один и еще один объект. Сам автор видео пишет, что не утверждает, что объекты пролетали у поверхности Луны, так как от них не видно теней на поверхности спутницы Земли. По его мнению, объекты пролетали в верхних слоях атмосферы нашей планеты.

Видео просмотрели тысячи раз. В комментариях люди пишут, что, вероятно, на видео зафиксированы сверхзвуковые самолеты. Но нашлись и те, кто считает эти объекты внеземного происхождения. А некоторые даже пошутили, что инопланетяне устроили гонки на летающих аппаратах рядом с Землей.

Видео и фото: YouTube/The Hidden Underbelly 2.0