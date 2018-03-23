Видео из Сочи: Песчаная буря раскрасила Красную Поляну в марсианские цвета

В социальных сетях появились фото и видео с красно-бурым снегом.

Сегодня утром Piter.TV сообщал о красной песчаной буре на острове Крит, которая обрушилась 22 марта. Опубликованы и фото и видео с острова, который превратился в остров с "марсианскими пейзажами". Сегодня там обстановка улучшается и небо приобретает привычные оттенки. Но сутки спустя, 23 марта, похожее явление наблюдается в горах возле Сочи.

На горнолыжном курорте Красная Поляна снег окрасился в буро-красные оттенки. Отдыхающие и местные жители впечатлены такими необычными красками. В социальных сетях публикуются фото и видео. Внизу снег уже растаял, и поэтому на поверхностях лежит немного оранжево-бурого мелкого песка. Как и в случае с островом Крит, на Краснодарский край ветер принес песок с Африканского континента. Никакой угрозы для здоровья выпавшие песчаные осадки не несут.

Видео и фото: Instagram