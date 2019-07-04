Видео из США: Мусоровоз свалился с эстакады на выезд из тоннеля

Сообщается о 12 пострадавших, один из них в критическом состоянии.

Вечером, 3 июля, в Нью-Джерси произошло серьезное ДТП на выезде из тоннеля Линкольна.

Груженый мусоровоз упал с эстакады на выезжающие из тоннеля транспортные средства. При падении он задел легковые автомобили и автобус. По разным данным от 12 до 17 человек пострадали. Один из них в критическом состоянии. В мусоровозе были два человека, они также госпитализированы с серьезными травмами.

Причины ДТП не сообщается.

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Видео: TicToc by Bloomberg