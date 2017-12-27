Видео из Геленджика: Из-за отказавших тормозов грузовик чуть не задавил людей и врезался в жилой дом

В сети появилось видео момента аварии и его последствий.

Сегодня днем, 19 января, груженая фура врезалась в частный дом.

Сообщается, что водитель фуры во время поворота почувствовал, что у машины отказали тормоза. Мужчина продолжил движение по улице Кирова, пытаясь нанести как можно меньший ущерб. Но последствий все равно не удалось избежать. Во время движения неуправляемый большегруз столкнулся с двумя легковыми автомобилями, выехал на тротуар по которому шли люди, но успел вывернуть снова на дорогу. Остановить грузовик удалось только въехав в частный жилой дом.

Сообщается, что после аварии за медицинской помощью обратились два человека. При каких обстоятельствах и какие травмы они получили, не сообщается.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео из Кирова, где башенный кран упал на двухэтажный дом. Крановщик погиб.

Видео: YouTube/Светлана Гоф