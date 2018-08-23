Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 9:18
0
MShaffter
61
Код вставки плеера

Видео из Елабуги: Грузовик провалился сквозь землю

0
 
 

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения с моментом, как ассенизаторская машина проваливается сквозь асфальт.

В Елабуге ассенизаторская машина провалилась сквозь асфальт.

Происшествие запечатлела камера наблюдения. На опубликованных кадрах видео видно, как машина подъезжает на место парковки и останавливается. Водитель выходит из машины, и в этот момент асфальт проламывается, а машина практически полностью скрывается под землей.

Выяснилось, что бетонная плита, которая закрывала данный участок, сдвинулась с места, и произошел пролом под тяжелой техникой. В местных СМИ сообщают, что подобный случай не первый этим летом.

Видео: HUE

Теги: ассенизаторская машина провалилась , видео момента , грузовик провалился под асфальт , жесть , новости регионов
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5