Видео из Чехии: Полиция 8 часов бегала за сбежавшими свиньями

В сети опубликованы моменты погони стражей порядка за сбежавшими свинками.

В Чехии полицейские 8 часов ловили сбежавших 4х свинок.

ЧП произошло в чешском городе Брно. Сообщается, что карликовые свиньи сбежали из загона в центральном парке. В операции по поимке беглецов участвовали пожарные, полицейские, ветеринары и другие служащие парка.

Только спустя 8 часов свинок удалось изловить. 3 свиньи были пойманы сетями, а самую юркую и шуструю пришлось усыпить дротиком со снотворным.

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Видео: HUE