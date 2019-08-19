Видео из Чехии: Полиция 8 часов бегала за сбежавшими свиньями

В Чехии полицейские 8 часов ловили сбежавших 4х свинок.
ЧП произошло в чешском городе Брно. Сообщается, что карликовые свиньи сбежали из загона в центральном парке. В операции по поимке беглецов участвовали пожарные, полицейские, ветеринары и другие служащие парка.
Только спустя 8 часов свинок удалось изловить. 3 свиньи были пойманы сетями, а самую юркую и шуструю пришлось усыпить дротиком со снотворным.
Сегодня ранее: В Якутии больее 10 голодных медведей окружили машину (видео).
Видео: HUE
Обсуждение ( 0 )