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Видео: "черная пятница" в аквапарке привела к огромной очереди

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Скидочные дни в аквапарке решили начать со среды.

Петербуржцы собрались с самого утра в ТРЦ "Питэрленд", чтобы приобрести билеты по скидке в аквапарк. Жители города проводят в очереди до шести часов, среди них также мамы с колясками, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Руководство аквапарка решило начать "черную пятницу" со среды и объявило в качестве скидочных дней 27,28 и 29 ноября. Как рассказали петербуржцы, наиболее предприимчивые жители города затем продают билеты по более дорогой цене. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, где можно найти самые крупные скидки и не стать жертвой мошенников. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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