Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Картина дня
Сегодня, 19:54
0
Butenko
326
Код вставки плеера

Видео: центр Выборга украсили накануне Дня Победы

0
 
 

Канал Piter.TV публикует видео работ по благоустройству исторического центра Выборга накануне Дня Победы.

Завтра, 9 мая, Выборгский район отмечает День Победы. На улицах Выборга уже появились элементы праздничного благоустройства. Корреспондент Piter.TV снял на видео перемены, которые произошли в эти дни со столицей Выборгского района. 

Так, сегодня. 8 мая, на Рыночной площади установили праздничную сцену. На центральных улицах появились флажки и растяжки с Георгиевской лентой, цветами флага Российской Федерации и символикой Великой Победы. Параллельно с этим активно работали дворники и уборочная техника. К середине дня в центре Выборга и окрестностях не осталось мусора и скоплений пыли. 

 

Видео: Piter.TV

Теги: новости выборгского района
Категории: Выборг Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5