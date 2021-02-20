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Видео: белые медведи устроили погоню за КамАЗом на Крайнем Севере

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Видео: белые медведи устроили погоню за КамАЗом. В социальных сетях распространился ролик с Крайнего Севера, в котором видно, как дикие животные пытаются пробраться внутрь транспортного средства. Местные жители предположили, что зверей привлекли запахи, исходившие от машины. Очевидцы рассказали, что грузовик мог перевозить рыбные продукты, а голодные медведи почувствовали это.

Также в комментариях один из пользователей предложил версию того, что водитель КамАЗа совершал плановый  пищевых отходов от местной столовой. Такие перевозки осуществляются в регионе, чтобы не привлекать диких животных, которые нередко выбираются к населенным пунктам.

Петербург и Якутия создают лабораторию для исследования арктической флоры.

Фото и видео: YouTube/Дороги и дураки


 

Теги: белые медведи, камаз, крайний север, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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