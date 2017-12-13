Видео: в Шушарах загорелся завод с бутылками из пластика

Загорелись пластиковые канистры.

В последний день Масленицы в Петербурге огонь полыхает не только в центре празднований, но и в Шушарах, где, по сообщению очевидцев, загорелось производство пластиковых канистр.

Известно, что пожар вспыхнул примерно в 12 часов дня 18 февраля. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. На данный момент они продолжают бороться с пламенем.

На кадрах виден густой дым, который сдувает ветром в сторону соседних построек. Обстоятельства случившегося уточняются. О пострадавших сообщений не поступало.

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