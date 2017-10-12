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Видео: Витроган жестко ответил Чичваркину, пославшему Собчак

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В сети появилось видеообращение Максима Витрогана к Евгению Чичваркину, который заявил, что не будет поддерживать Ксению Собчак на выборах президента России в марте 2018 года.

Муж Ксении Собчак Максим Витроган записал видеообращение к бизнесмену Евгению Чичваркину, который заявил, что не собирается поддерживать журналистку на выборах президента России в марте 2018 года.

На кадрах Витроган говорит, что в отличии от бизнесмена, он никогда не играл „договорных матчей. Также муж Собчак "послал" Чичваркина, пожелав бизнесмену найти хорошего жениха.

В четверг, 12 октября Евгений Чичваркин заявил, что не будет поддерживать Ксению Собчак на предстоящих выборах. Он уточнил, что "вынужден будет послать" журналистку, если она будет баллотироваться.

Видео: ВКонтакте/URA.RU 

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Категории: Новости России

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