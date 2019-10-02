Видео: В школе Выборга открыли "Музей Академии Королевской гавани"

В торжественной церемонии приняли участие учащиеся, их родители, педагоги, морские офицеры, ветераны, представители депутатского корпуса, районной администрации, ООО "Порт Логистик", Выборгского судостроительного завода и другие.

В средней общеобразовательной школе №37 состоялось открытие "Музея Академии Королевской гавани" морской направленности.

Он представляет собой сменное образовательное пространство по трем тематическим направлениям: "Выборг – морской", "Выборг – промышленный", "Географическое местоположение Выборга".

В торжественной церемонии приняли участие учащиеся, их родители, педагоги, морские офицеры, ветераны, представители депутатского корпуса, районной администрации, ООО "Порт Логистик", Выборгского судостроительного завода и другие.

"Открытие морского школьного музея – важное событие не только для образовательного учреждения, но и для Выборга, поскольку он всегда был морским городом. Здесь несли службу военные моряки, здесь трудятся работники порта, здесь строятся корабли, - сказал глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. – Возможно, ребята, этот музей повлияет на выбор вашей будущей профессии".

Видео: Piter.TV