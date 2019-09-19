Видео: В Выборге прошло первое заседание обновлённого совета депутатов

Согласно утвержденной повестке заседания, на рассмотрение были предложены вопросы об избрании секретариата совета депутатов муниципального образования; об избрании главы МО "Город Выборг" и избрании представителей в состав районного совета.

В среду, 18 сентября, состоялось первое заседание обновленного депутатского корпуса МО "Город Выборг".

Согласно утвержденной повестке заседания, на рассмотрение были предложены вопросы об избрании секретариата совета депутатов муниципального образования; об избрании главы МО "Город Выборг" и избрании представителей в состав районного совета.

Секретарем городского депутатского корпуса выбрана депутат 20 избирательного округа Татьяна Третьяк.

На должность главы муниципального образования "Город Выборг" по результатам проведённого голосования был единогласно избран депутат первого избирательного округа Дмитрий Никулин.

Представлять депутатский корпус в составе районного уровня будут депутаты 4 и 11 избирательных округов: Сергей Кустов и Михаил Макаров, а также глава МО "Город Выборг" Дмитрий Никулин.

Напомним состав депутатского корпуса четвертого созыва: избирательный округ №1 Никулин Дмитрий Юрьевич; избирательный округ №2 Москаев Сергей Юрьевич; избирательный округ №3 Журинская Елена Евгеньевна; избирательный округ №4 Кустов Сергей Аркадьевич; избирательный округ №5 Мокрецов Евгений Анатольевич; избирательный округ №6 Свищ Алла Николаевна; избирательный округ №7 Демкин Игорь Борисович; избирательный округ №8 Митина Людмила Александровна; избирательный округ №9 Остапчук Владимир Федорович; избирательный округ №10 Сукончик Валерий Васильевич; избирательный округ №11 Макаров Михаил Валентинович; избирательный округ №12 Березнёв Игорь Геннадьевич; избирательный округ №13 Клюева Людмила Евгеньевна; избирательный округ №14 Иваненко Виктория Анатольевна; избирательный округ №15 Зубенко Денис Сергеевич; избирательный округ №16 Петров Александр Петрович; избирательный округ №17 Сапогова Инна Александровна; избирательный округ №18 Михайлов Александр Михайлович; избирательный округ №19 Смольянинов Анатолий Николаевич; избирательный округ №20 Третьяк Татьяна Михайловна.

Глава МО "Город Выборг" Дмитрий Никулин в рамках первого заседания обратился с напутственным словом к обновленному депутатскому составу четвертого созыва, пожелал плодотворной деятельности и конструктивной совместной работы в интересах жителей Выборга.

Видео: Piter.TV