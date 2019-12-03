Видео: В Таиланде люди вылетели со сломавшегося аттракциона

В Сети опубликовано видео с моментом ЧП в парке развлечений.

В Таиланде сломалась карусель, и люди вылетели с аттракциона.

ЧП произошло в парке развлечений в городе Лопбури Таиланд. Во время работы аттракциона неожиданно открылось удерживающее устройство. Люди полетели вниз, а некоторых выбросило за забор.

К счастью, обошлось без жертв и на удивление без серьезных травм. Упавшие получили небольшие ушибы и ссадины. Причины ЧП выясняются.

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Видео: YouTube/Alex Sheffer