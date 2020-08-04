Видео: В Китае молния ударила в небоскреб

Местная жительница сняла на видео попадание молнии в небоскреб со взрывом.

В китайском городе молния ударила в небоскреб и обесточила район.

По соцсетям разлетелось эффектное видео попадания молнии в небоскреб. Видео было снято в городе Шэньян на северо-востоке Китая. На видео видно, как молния попала в здание местного небоскрёба Хуэй Минг. Сразу после попадания здание полностью ослепило вспышкой и создалось впечатление, что весь небоскреб в огне.

Такой эффект получился из-за возгорания проводов электропередачи. На кадрах после вспышки видно как огненная вспышка разлетается на искры. По некоторым данным из-за удара молнии район остался на какое-то время без электричества.

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Видео: MDK