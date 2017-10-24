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Видео: Потап и Настя Каменских заявили об уходе со сцены

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Поп-дуэт Потап и Настя записали прощальное видео для своих поклонников, в котором заявили о намерении оставить сцену.

В сети появилось видео, записанное популярным дуэтом Потап и Настя. В ролике они сообщили поклонникам, что оставляют сцену. На какой срок певцы прекращают творческую деятельность - неизвестно.

В видеоролике поп-исполнители сообщили, что ставят дуэт на "паузу". Настя Каменских отметила, что дуэт существовал 11 лет.

Потап добавил, что за это время было снято 29 клипов и выпущено 5 альбомов, записано невероятное количество хитов, среди которых "Чумачечая весна", "Бумдиггибай", "Не пара" и многие другие.

Под конец обращения пара добавила, что приготовила для своих поклонников "кое-что интересное" и призвала следить за новостями.

YouTube/Потап и Настя
 

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Категории: Новости шоу-бизнеса

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