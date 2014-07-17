Видео Минобороны: уничтожение складов с боеприпасами ВСУ штурмовиками Су-25

В описании к видео уточняется, что авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением.

Опубликовано видео уничтожения штурмовиками Су-25 ВКС складов с боеприпасами украинской армии. Роликом поделилось Минобороны РФ.

В описании к видео уточняется, что авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением. После выполнения приказа российские самолеты вернулись на аэродром базирования. Объективный контроль сообщает, что цель была уничтожена.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Российский лидер подчеркнул, что ее целью является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Ранее мы сообщили, что под Яворовым уничтожено до 180 иностранных наемников.

Видео: Минобороны России