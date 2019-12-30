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Видео: Из-за шторма "Глория" Испанию затопило морской пеной

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Местами пена достигала половину человеческого роста.

 

Испанию после мощного шторма затопило слоем морской пены.

В минувшие выходные на Испанию обрушился сильный шторм, который получил название "Глория". Высота волн достигала порядка 7 метров. В некоторых районах волны перехлестывали жилые дома и строения.

После шторма город Тосса-де-Мар утопило в морской пене, сообщает  Daily Mail. Жители сквозь пену пробирались к своим домам. Местами высота пены достигала людям по пояс.

Ранее: Видео песчаной бури и крупного града в Австралии.

Видео: La Vanguardia

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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