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Видео: Дмитрий Никулин поздравил лучших медиков Выборгского района

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Первое место в списке лучших медицинских учреждений района заняла Выборгская межрайонная больница.

В канун профессионального дня всех медицинских работников на базе отдыха "Пихтовое" в Выборгском районе состоялась ежегодная спартакиада. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV.

Мы доверяем вам самое дорогое – здоровье и жизнь, - отметил он. - Спасибо вам за профессионализм, ответственность, преданность своему делу и неравнодушие.

глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин

В рамках мероприятия были вручены почетные грамоты и памятные призы лучшим медикам и младшим медицинским работникам Выборгского района. 

В общей сложности в 2019 году в соревнованиях приняли участие пять команд: 

По результатам спортивных испытаний победила команда "Прометей" (Выборгская межрайонная больница).

II место – у сборной "Медэкспресс" (выборгское медучреждение РЖД).

III место заняла команда "Фаворит" (Рощинская районная больница).

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, дмитрий никулин, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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