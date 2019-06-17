Видео: Дмитрий Никулин поздравил лучших медиков Выборгского района

В канун профессионального дня всех медицинских работников на базе отдыха "Пихтовое" в Выборгском районе состоялась ежегодная спартакиада. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV.
Мы доверяем вам самое дорогое – здоровье и жизнь, - отметил он. - Спасибо вам за профессионализм, ответственность, преданность своему делу и неравнодушие.
глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин
В рамках мероприятия были вручены почетные грамоты и памятные призы лучшим медикам и младшим медицинским работникам Выборгского района.
В общей сложности в 2019 году в соревнованиях приняли участие пять команд:
По результатам спортивных испытаний победила команда "Прометей" (Выборгская межрайонная больница).
II место – у сборной "Медэкспресс" (выборгское медучреждение РЖД).
III место заняла команда "Фаворит" (Рощинская районная больница).
Видео: Piter.TV
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