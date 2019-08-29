Видео из Бангкока: Бродячая собака притворяется израненной, чтобы выпросить еду у прохожих

Собака искусно симулирует паралич задних конечностей.

Собака искусно изображает инвалидность, чтобы привлечь внимание прохожих.

Бродячая собака по кличке Гэ в столице Таиланда очень правдоподобно симулирует хромоту. Завидев прохожих или автомобили, псина начинает передвигать передними лапами, а задние лапы волочатся по земле. Когда на нее обращают внимание, она вскакивает на 4 лапы и начинает крутиться вокруг человека.

Видео с "актерскими проделками" облетело весь мир и сделало эту собаку знаменитой. Местная жительница сообщает, что собаку проверяли у ветеринара, все ее лапы полностью здоровы.

Видео: YouTube/MorianD Jay