Видео: Алтайский убийца показал как убивал женщину и ее двух маленьких детей

Также убийца показал, где и как закопал тела убитых им женщины и детей.

Следственные органы опубликовали в сети оперативное видео, на котором убийца женщины и двух детей показал, как расправился со своими жертвами и показал где и как спрятал их тела.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности жесткого убийства молодой 27-летн6ей женщины и двух ее детей 9 и 4 лет. В конце августа бесследно пропала женщина и двое ее детей. Было возбуждено уголовное дело по статье убийство. Почти месяц специальная следственно-оперативная группа в составе самых опытных специалистов, сотрудники отдела по раскрытию убийств угрозыска и сотрудники УР Межмуниципального отдела внутренних дел МВД России "Славгородский" вели неустанную и кропотливую работу по установлению местонахождения женщины и детей.

Благодаря слаженной работе был установлен причастный к исчезновению пропавших. Им оказался 22-летний родной брат сожительницы женщины. Молодой мужчина сознался в убийстве. Как сообщает следствие, в ночь на 22 августа женщина собрала вещи и детей и решила уехать в другой регион. До вокзала она попросила довезти родственника сожителя. Во время поездки между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой водитель убил женщину, а затем ее детей.

Сейчас следственные органы обнародовали оперативное видео, где на месте убийства обвиняемый показал, как расправился со своими жертвами.

Сегодня ранее: Опубликовано видео с камеры наблюдения бассейна, где захлебнулся 7-летний мальчик.

Видео: СУ СК РФ по Алтайскому краю